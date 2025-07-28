В Алжире запретили криптовалюту

В Алжире издан закон о запрете использования, создания и обмена криптовалюты

В Алжире издан закон, который запрещает использовать, создавать и обменивать криптовалюты. Об этом сообщает портал Algerie360.

Причиной принятия такого закона стала борьба с отмыванием финансовых средств и финансированием террористических организаций. Согласно ему запрещается эмиссия виртуальных активов любого вида, их приобретение, продажа или владение ими. Криптовалюты нельзя использовать в качестве средства платежа или инвестиций. Вне закона оказались эксплуатация и создание обменных платформ криптовалют или связанных с ними электронных кошельков. Кроме того, не допускается любая реклама криптовалют.

Нарушителям нового закона грозят лишение свободы на срок от двух месяцев до одного года и значительные штрафы.

21 июля председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что гражданам и компаниям в России могут ввести штрафы за использование криптовалюты в расчетах с 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России произошел всплеск черного майнинга.