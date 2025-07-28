Автоэксперт назвал типовые проблемы китайских автомобилей

Одна из типичных проблем китайских автомобилей — технические недоработки двигателей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор компании «MIGTORG» Александр Коротков.

«В частности, речь идет о трехцилиндровом моторе JLH-3G15TD, устанавливаемом на Geely Coolray с 2019 по 2023 год. Производитель форсировал двигатель, увеличив мощность сверх расчетных норм, но при этом мотор рассчитан на 92-й бензин. В результате — активное образование нагара на клапанах. С учетом конструктивных особенностей проблемы могут проявляться уже на пробеге до 120 тыс. километров», — отметил Коротков.

По его словам, дополнительные претензии касаются лакокрасочного покрытия и защиты кузова от коррозии. Эксперт пояснил, что китайские бренды нередко экономят на полной оцинковке, и это критично в условиях российского климата.

«У Chery Tiggo 4, например, отсутствует оцинковка на багажнике, крыше, днище и арках. Эти зоны активно накапливают реагенты, и уже после первой зимы могут появиться «жучки» и вспученная краска», — рассказал он.

По словам Короткова, насыщенность электроникой также не гарантирует надежности. Он напомнил о массовых отказах китайских автомобилей в феврале 2025 года, вызванных скачками атмосферного давления.

«Чаще всего сбои в системах происходят зимой. Например, у Haval F7x на пробеге 50–100 тыс. километров фиксируются ложные ошибки по полному приводу и датчику давления в шинах — хотя компоненты работают нормально», — добавил он.

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