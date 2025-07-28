Москвичи в жару совершают импульсивные покупки

Большинство (67%) опрошенных москвичей признались, что с наступлением жары начали тратить больше обычного. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Дополнительные траты чаще всего касались еды, напитков, такси и доставки. Так, 35% участников исследования сообщили, что стали чаще заказывать доставку еды и воды. В основном такой ответ давали сотрудники офисов, они отмечали, что из-за жары стали избегать обеденных прогулок. При этом 26% респондентов, отметив повышение трат, признали, что заметили за собой больше расходов на такси: передвижение в общественном транспорте при температуре выше +30 градусов стало слишком утомительным. Большинство респондентов, давших подобный ответ, заняты в торговле, общепите и сфере услуг. Еще 22% опрошенных москвичей отметили, что чаще покупают прохладительные напитки и мороженое, а 17% признались, что не могут пройти мимо работающего кондиционера в магазине и часто выходят оттуда с незапланированной покупкой.

На фоне увеличившихся повседневных расходов 43% респондентов стараются компенсировать их за счет других категорий — отказываются от походов в кафе, откладывают запланированные покупки, экономят на развлечениях. При этом 57% ответили, что никак не пытаются уравновесить рост расходов. Из них 31% отметили, что в жару им в целом труднее контролировать финансы: на фоне переутомления и раздражения они чаще совершают спонтанные онлайн-покупки или выбирают более дорогие варианты услуг, не сравнивая цены.

«Жара делает финансовое поведение менее рациональным: люди стремятся облегчить себе жизнь «здесь и сейчас», даже если это приводит к лишним тратам. При этом москвичи — особенно уязвимая группа в такие периоды: темп города высокий, кондиционеров хватает не везде, а сами городские перемещения утомительны. Наш совет — фиксировать расходы в приложении или хотя бы вручную, чтобы не терять из виду незаметные повседневные траты, которые к концу месяца складываются в серьезные суммы», — подчеркнула директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

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