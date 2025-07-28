Россиянам рассказали, как проработать всю жизнь в одной компании

Работать на одном месте всю жизнь в современном мире — это трудовое поведение, свойственное определенным странам (например, Японии, странам бывшего СССР), сказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она дала советы, как проработать в одной компании всю жизнь.

«На начальном этапе карьеры, когда человек полон энергии, он активно учится, берет на себя инициативу, нарабатывает репутацию. Это важный фундамент, на котором строится доверие в компании. Далее, в возрасте 30–40 лет, на первый план выходит управленческий потенциал, умение вести проекты и вдохновлять других. Здесь важно не просто хорошо выполнять свою работу, но и расширять свою зону влияния, обучаться смежным навыкам. После 40 лет начинает снижаться острота реакции, может падать физическая выносливость, но взамен приходит способность глубоко анализировать, передавать знания, работать точечно и стратегически. Это идеальное время для того, чтобы фокус сместился на наставничество и оптимизацию процессов», — рекомендовала Ганькина.

По ее словам, после 50–60 лет человек может сознательно переходить к роли внутреннего консультанта, куратора проектов, амбассадора ценностей компании. Такие роли позволяют продолжать профессиональную жизнь с меньшими затратами энергии, но с высокой пользой для организации, заключила эксперт.

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