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В России оценили, заменит ли ИИ айтишников

IT-эксперт Прохорова: ИИ заменит 1,5 млн работников в РФ, включая айтишников
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В ближайшие пять лет искусственный интеллект серьезно изменит рынок IT, но полностью заменить разработчиков не сможет. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления IT-профессий на платформе «Нетология» Екатерина Прохорова. Однако, по ее оценке, ИИ заменит до 1,5 млн россиян к 2030 году, в том числе айтишников.

По ее словам, нейросети уже справляются с шаблонным кодом и поиском ошибок, особенно на уровне начинающих специалистов. Но построение архитектуры, работа с заказчиком и понимание бизнес-задач — это все еще работа для человека.

«Разработка — это не только код. Это умение понять, чего хочет клиент, и превратить это в удобный и работающий продукт. Искусственный интеллект пока не умеет вести переговоры, быть гибким или креативным», — объяснила Прохорова.

Тем не менее часть айтишников все же может столкнуться с риском потери работы. Прохорова сослалась на прогноз The Future of Jobs Report, согласно которому к 2030 году ИИ может вытеснить 92 млн рабочих мест по всему миру. Если применить масштабы на Россию, это до 1,5 млн человек во всех отраслях, в том числе и в IT, уточнила эксперт.

По ее мнению, под угрозой будут начинающие (junior) и средние (middle) разработчики без продвинутых навыков, те, кто занимается однотипной и повторяющейся работой, а также айтишники без знаний в data science, машинном обучении и архитектуре систем.

Но это не означает, что рынок сократится. Он изменится. По словам Прохоровой, спрос на AI-специалистов, инженеров промптов, специалистов по кибербезопасности, облачным системам и данным будет только расти. Эксперт сослалась на оценки McKinsey, согласно которым число вакансий в сфере AI/ML увеличится на 40% уже к 2028 году.

«Самые перспективные направления — это работа с данными, искусственным интеллектом, облаками и проектированием решений. Тем, чьи навыки устаревают, стоит подумать о переобучении уже сейчас», — подчеркнула Прохорова.

Ранее россиянам назвали сферы, в которых ИИ не заменит человека.

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