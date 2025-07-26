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В АТОР сообщили о росте цен на отели в Краснодарском крае

АТОР: средние цены на отели побережья Краснодарского края выросли до 16%
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Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Средние цены на гостиницы на всем побережье Краснодарского края увеличились на 12 — 16%. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Он отметил, что цены не выросли лишь в Анапе, они снизились на 25-40% из-за разлива мазута.

«Несмотря на это, загрузка отелей Анапы сейчас составляет менее 50% от показателей 2024 года, сезон будет тяжелым для курорта», — заявил он.

По словам вице-президента, отели эконом-класса не открылись, потому что там нет инфраструктуры для отдыха без моря. Ромашкин отметил, что холодный июнь также негативно сказался на итогах первой половины лета для всего Краснодарского края. Он подчеркнул, что потери вряд ли получится восполнить в июле — августе.

До этого стало известно, что несмотря на запрет Роспотребнадзора на купание в Анапе, туристы продолжают плавать в море. По данным АТОР, на Центральном пляже «чистейший песок» и «ноль следов мазута». В ассоциации подчеркнули, что после введенных ограничений туристов стало мало.

Ранее туроператор сообщил о снижении цен на отдых в Анапе по системе «все включено».

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