Туристы в Анапе продолжают купаться в море, несмотря на запрет властей

Несмотря на запрет Роспотребнадзора на купание в Анапе, туристы продолжают плавать в море. В Ассоциации туроператоров России поделились с «Газетой.Ru» репортажем из города. По словам АТОР, на Центральном пляже «чистейший песок» и «ноль следов мазута».

«Валы есть, правда, уже без сеток и изрядно оплывшие. Летом, на центральном пляже в этом году огромное количество зеленых водорослей. Лежаков и павильонов на центральном пляже нет. Тем не менее, люди тут загорают и купаются. Но, конечно, по сравнению с прошлым годом, когда здесь яблоку было негде упасть, отдыхающих в десятки раз меньше. На набережной рядом с центральным пляжем Анапы кафе закрыты, а в столовых и ресторанчиках — пустовато», — говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что после введенных ограничений туристов стало мало. По словам АТОР, санатории и пансионаты стали «зазывать» в бассейны туристов и местных.

«Мало людей и визуально на Пионерском проспекте, в центре и на Высоком берегу Анапы. Туристы есть, но их в несколько раз меньше того, что мы видели в прошлом году. В парке развлечений «Солнечный остров» народа тоже почти нет. На Пионерском проспекте в этом году нет обычных пробок, а машину можно легко припарковать почти в любом месте города. Анапа без летней «толкучки» — это, безусловно, приятно для гостей курорта. Но грустно для бизнеса. При всем этом цены упали только на открытые отели. А на еду в городе и фрукты — выросли примерно на четверть», — сказали там.

В АТОР рассказали, как обстоит ситуация с запретом местных властей на оборудование пляжей.

«Народа здесь куда больше, чем в Джемете или на Высоком берегу. Более того, несмотря на распоряжение властей не оборудовать пляжи, шезлонги и навесы прекрасно стоят. Даже пляжные павильоны сдаются в аренду за 1,5 тыс. рублей — и люди покупают. Такое впечатление, что тут власти внезапно сделали «исключение из правил»», — сказали там.

15 декабря 2024 года столкнулись в Черном море два танкера «Волгонефть». Одна из версий крушения – ошибка экипажа. В общей сложности в воду у побережья Анапы попало около 8 тысяч тонн мазута. В начале мая 2025 года более 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе были закрыты для купания Роспотребнадзором.

Ранее туроператор сообщил о снижении цен на отдых в Анапе по системе «все включено».