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Туроператор сообщил о снижении цен на отдых в Анапе по системе «все включено»

«Алеан»: отдых в Анапе со «все включено» подешевел и стоит от 44 тысяч рублей
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Отдых в Анапе по системе «все включено» подешевел, сегодня стоимость начинается от 44 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора «Алеан».

Отмечается, что роста цен на отдых в Анапе, несмотря на пик сезона, не произошло. Город-курорт выбрали 13% от всех, отдыхающих в Краснодарском крае.

«Это создало благоприятные условия для спонтанных поездок. В популярных отелях есть свободные места, цены привлекательные», — поделились в пресс-службе.

Туркомпании не считают июнь 2025 года удачным из-за нестабильной погоды, проблем с пляжами в Анапе и ростом цен на перевозки.

В АТОР добавили, что Анапа остается самым бюджетным вариантом для отдыха на черноморском побережье. Однако в городе есть много отелей категорий «четыре звезды» и «пять звезд», работающих по системе «все включено». Стоимость недельного отдыха в таких отелах в конце июля — начале августа стартует от 43 тысяч рублей на двоих.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что пробы воды и песка на черноморском побережье соответствуют нормам.

Ранее ученые рассказали, что разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря.

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