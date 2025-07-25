Гендиректор индийской нефтекомпании покинул пост из-за антироссийских санкций

Гендиректор индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, акции которой принадлежат «Роснефти», Алессандро де Доридес уволился после введения Евросоюзом (ЕС) новых санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, его место на этой должности занял Сергей Денисов.

«Базирующаяся в Мумбаи компания Nayara назначила ветерана компании Сергея Денисова генеральным директором вместо Алессандро дес Доридеса», — говорится в материале.

Сообщается, что решение о назначении нового главы было принято в ходе заседания совета директоров в среду, 23 июля. Доридес работал в индийской компании с апреля 2024 года.

Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС ввел ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

Ранее Индия предупредила ЕС о недопустимости двойных стандартов в энерготорговле.