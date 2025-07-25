На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гендиректор индийской нефтекомпании покинул пост из-за антироссийских санкций

Reuters: глава индийской нефтекомпании Nayara уволился из-за санкций против РФ
close
Роснефть

Гендиректор индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, акции которой принадлежат «Роснефти», Алессандро де Доридес уволился после введения Евросоюзом (ЕС) новых санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, его место на этой должности занял Сергей Денисов.

«Базирующаяся в Мумбаи компания Nayara назначила ветерана компании Сергея Денисова генеральным директором вместо Алессандро дес Доридеса», — говорится в материале.

Сообщается, что решение о назначении нового главы было принято в ходе заседания совета директоров в среду, 23 июля. Доридес работал в индийской компании с апреля 2024 года.

Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС ввел ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

Ранее Индия предупредила ЕС о недопустимости двойных стандартов в энерготорговле.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами