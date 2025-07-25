Российская «дочка» Microsoft заявила о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве от ООО «Майкрософт Рус», российского подразделения американской корпорации Microsoft Corporation, специализирующейся на разработке программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заявление было подано в суд 24 июля, и рассмотрение еще не началось.

До этого компания опубликовала уведомление для «всех заинтересованных лиц» о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ее банкротом.

Информация о сумме невыполненных обязательств перед банком в уведомлении не уточнялась. Однако известно, что в апреле арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Газпромбанка, постановив взыскать с ООО «Майкрософт Рус» более $943 тысяч. Данная сумма включает в себя около $887 тысяч неосновательного обогащения, представляющего собой неотработанный аванс по договору, заключенному 17 сентября 2021 года, на предоставление услуг поддержки Microsoft Unified Support, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и проценты по день фактической оплаты по курсу Центрального банка Российской Федерации.

Ранее Microsoft решила заменить сотни айтишников на ИИ, который они сами и создали.