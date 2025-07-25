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ФАС возбудила дело в отношении «дочки» Газпрома из-за продаж бензина

Против дочки «Газпрома» возбудили дело за снижение объемов продажи топлива
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Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против «Газпром ГНП продажи», которая входит в структуру «Газпрома», из-за снижения объемов продажи топлива на бирже, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Петербургской биржи, объем реализации бензина с принадлежащего «Газпром ГНП продажи» Сургутского завода по стабилизации конденсата сократился с 20 мая по 27 июня. За указанный период объемы АИ-92 на биржевых торгах упали на 74%, АИ-95 — на 50%, уточнили в ФАС.

Помимо этого, «Газпром ГНП продажи» закупал бензин у других нефтяных компаний, что, в свою очередь, привело к снижению объемов реализации другим потребителям на биржевых торгах. В период сезонного, а также повышенного спроса, подобные действия недопустимы и содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, уточнили в ФАС.

В июне ФАС направляла в «Газпром» запрос о причинах снижения реализации топлива на бирже. ФАС выявила сокращение объема топлива, которое продается в рамках биржевых торгов. Кроме Сургутского ЗСК компании принадлежит Астраханский ГПЗ, оба завода производят бензин и дизель.

Ранее сообщалось, в России могут ограничить экспорт бензина.

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