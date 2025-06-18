Корпорация МСП представила рейтинг госкомпаний по закупкам у малого и среднего бизнеса

Корпорация МСП представила в рамках ПМЭФ-2025 ежегодный рейтинг госкомпаний по закупкам у малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба организации. В список вошли 25 крупнейших компаний с госучастием.

Лидерство сохранил холдинг «РЖД», закупивший у МСП товаров и услуг на сумму более 1,2 трлн рублей в прошлом году. Группа компаний «Русгидро» поднялась на две позиции, заняв второе место. «Газпром» и «Россети» сохранили свои позиции, разместившись на третьем и пятом местах соответственно. «Аэрофлот» совершил резкий скачок, поднявшись на пять строк и заняв четвертое место.

Вторую пятерку возглавила госкорпорация «Ростех», поднявшись на 13 строк. Это стало возможным благодаря активной реализации программы «выращивания» поставщиков Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) и заключению офсетных договоров.

На 7 месте рейтинга, как и годом ранее, разместилась группа компаний «Интер РАО». За ней идут «Транснефть», группа компаний «АЛРОСА» и «Зарубежнефть». Среди участников прошлогоднего рейтинга, не вошедших в топ-25 в этом году, оказались Почта России, «Росгеология» и «Росагролизинг».

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, на долю компаний из рейтинга пришлось почти 60% всех закупок госзаказчиков у малого и среднего бизнеса в прошлом году, что составило более 5,6 трлн рублей.

«С начала 2025 года они уже заключили 110 тыс. договоров с МСП на общую сумму более 1,7 трлн рублей. За последние годы мы видим трансформацию роли малого и среднего бизнеса в системе закупок крупнейших госзаказчиков. Это видно как по количеству и объему заключаемых договоров, так и по номенклатуре закупаемой продукции», — сказал он.

По его словам, малый и средний бизнес все чаще становится поставщиком высокотехнологичной продукции и сложных программных продуктов для транспорта, авиастроения, финансового сектора и энергетики.

«Если раньше компании с трудом выполняли обязательную 25-процентную квоту на закупки у МСП, то сейчас многие участники рейтинга значительно ее перевыполняют, активно включая предприятия малого и среднего бизнеса в свои кооперационные цепочки», — добавил Исаевич.

Напомним, компании с госучастием обязаны закупать не менее 25% от общего объема товаров и услуг у малого и среднего бизнеса.