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Финансист заявил о решении проблемы недостроев у россиян

Селезнев: большинство россиян успеют построить дом по льготной ипотеке за два года
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АРХИВУД

У россиян снизился риск недостроев загородных домов и повышения ставки по ипотечному кредиту с льготной до рыночной, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Он допустил, что в новые сроки строительства по льготным условиям (два года) большинство россиян успеют уложиться, и ставка по жилищному кредиту не станет повышаться до рыночной из-за срыва дедлайна.

«Судя по количеству обращений в Минфин (около 30 тыс.) и числу выданных ипотек на ИЖС в прошлом году (около 90 тыс.), практически каждый третий покупатель не укладывался в положенный срок. Так что увеличение дедлайна было вполне ожидаемым и логичным. Сложно сказать, скольким ипотечникам не хватит двух лет на строительство, но определенно число выпавших из госпрограммы сократится. Как правило, при наличии всех разрешений, коммуникаций и материалов дом строится за три сезона: условно с начала весны до конца осени. Если какие-то проблемы возникают, их решение переносится на следующую весну, и вот срок уже составляет 12–15 месяцев. Большинству застройщиков и их заказчиков этого времени обычно хватает», — отметил Селезнев.

10 июля срок постройки частного дома по льготной ипотеке в России увеличили в два раза — до двух лет. Правительство одобрило решение, которое даст людям больше времени на завершение строительства своего дома. Если раньше им поднимали процент по кредиту до обычного уровня, потому что они не успели закончить стройку за 12 месяцев, теперь они смогут снова вернуться на льготную ставку, как только достроят жилье.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что тысячи россиян пострадали при строительстве домов.

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