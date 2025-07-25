Россиянам рассказали, когда пить кофе на работе

Россиянам стоит пить кофе за 15 минут до рабочей встречи для концентрации. Проблема с ней заключается в том, что мозг быстро теряет фокус из-за информационной перегрузки, сказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Чтобы этого избежать и минимизировать снижение концентрации, можно использовать некоторые лайфхаки до и во время встреч. Например, за 10–15 минут до начала рабочей встречи желательно завершить предыдущие задачи и дать мозгу время для более плавного переключения, можно немного пройтись, выпить чай, кофе или просто отвести взгляд от экрана. Во время самой встречи важно ограничить все внешние отвлекающие факторы», — отметила Ганькина.

К отвлекающим факторам эксперт отнесла открытые вкладки браузера, мессенджеры и телефон. Даже если кажется, что вы просто мельком глянули на уведомление, мозгу потребуется до 20 минут, чтобы полностью вернуть концентрацию на встречу, уточнила Ганькина. Она рекомендовала на онлайн-встречах переключаться в полноэкранный режим и активно взаимодействовать с темой: задавать вопросы, фиксировать ключевые мысли, делать пометки. По словам эксперта, это не только помогает сохранить внимание, но и делает участие более осмысленным.

Немаловажную роль играет структура самой встречи, уверена Ганькина. По ее словам, если встреча длится более 45 минут и при этом не структурирована, внимание участников начинает стремительно снижаться. Поддерживать концентрацию можно с помощью смены формата (например, вопрос-ответ), а также через короткие паузы, посоветовала Ганькина. Даже 2–3 минуты на то, чтобы потянуться или просто встать, могут значительно восстановить уровень энергии, заключила эксперт.

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