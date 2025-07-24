Россиян предупредили о фейковых пособиях

Мошенники стали чаще обманывать россиян обещаниями гарантированных выплат от государства, рассказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. По ее словам, в основном аферисты используют фейковую информацию о разовых выплатах и ежемесячных пособиях от государства пенсионерам, студентам, семьям с детьми.

«Злоумышленники создают поддельные сайты с символикой государственных ведомств и структур, ссылки на которые распространяют в интернете через мессенджеры и соцсети. Сообщения сулят гарантированные выплаты по «указу президента» (которого нет) или новому закону и предлагают поспешить заполнить форму по ссылке, подтвердить подачу заявления кодом из смс. У телефонных мошенников «социальная» тема также актуальна до сих пор: аферисты представляются сотрудниками Социального фонда, налоговых органов, «Центробанка», предлагая получить доплату при перерасчете пенсии в связи с неучтенным стажем, возврат переплаты по налогу, выплату к государственному празднику (к дню рождения, к 1 сентября)», — пояснила Дайнеко.

По ее словам, основная цель аферистов — выманить персональные и банковские данные, получить доступ к конфиденциальной информации, личному кабинету от портала «Госуслуги», вынудить свою жертву самостоятельно расстаться с деньгами.

Дайнеко уточнила, что телефонное мошенничество в настоящее время становится все менее эффективным, и подавляющее большинство фейковой информации о соцвыплатах размещается в интернете. Эксперт сказала, что сообщение в соцсети или мессенджере (чаще — Telegram) предлагает получить бесплатное консультирование или тест-анкетирование для выявления полагающихся выплат.

«При этом активно упоминаются «госпрограммы» с ограниченным сроком действия. Ссылка на форму опроса может быть представлена в виде QR-кода, при сканировании которого пользователь попадает в чат-бот в мессенджере. Автоматизированное анкетирование снижает бдительность, поскольку общение с ботом не ассоциируется с мошенническими действиями. Результат опроса, разумеется, покажет массу полагающихся выплат. Далее бот предложит оформить выплаты «не отходя от кассы» через «автоматизированные сервисы государственных органов», — отметила эксперт.

Она призвала не доверять этим сообщениям о «помощи» в оформлении выплат. По словам Дайнеко, нельзя также переходить по присланным ссылкам, передавать конфиденциальную информацию посторонним (коды из смс и push-уведомлений, логины и пароли, коды безопасности на обороте банковской карты, персональные данные и личную информацию), а также верить информации, которая не подтверждена официально.

Согласно данным ЦБ, по итогам первого квартала 2025 года суммарный ущерб россиян от действий мошенников составил почти 6,9 млрд рублей. В 2024 году аферисты похитили со счетов россиян рекордные 27,5 млрд рублей (+74,4% к 2023 году).

Ранее россиянам рассказали, как защититься от мошенничества в мессенджерах.