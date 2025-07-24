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Сербия станет первой страной в Восточной Европе, которая не хранит золото за рубежом

Bloomberg: Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны
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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Белград планирует перевезти все свои золотые резервы стоимостью примерно $6 млрд.

Агентство подчеркивает, что Сербия станет первым государством в Восточной Европе, которое не будет хранить свое золото в Швейцарии, Великобритании или в США.

По данным сербского Национального банка, усилия по возвращению ресурсов начались в 2021 году на фоне «усиления глобальной неопределенности».

В мае сообщалось, что в Германии боятся лишиться золотого запаса, размещенного в хранилищах на территории Соединенных Штатов, из-за политики президента США Дональда Трампа.

Уточняется, что опасения властей Германии вызывают нападки Трампа на Федеральную резервную систему США. На территории Соединенных Штатов в данный момент хранятся около 1250 тонн немецкого золота.

Ранее Германию и Италию призвали забрать свое золото из США.

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