Сербия станет первой страной в Восточной Европе, которая не хранит золото за рубежом

Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране. Об этом сообщает Bloomberg.
В публикации отмечается, что Белград планирует перевезти все свои золотые резервы стоимостью примерно $6 млрд.
Агентство подчеркивает, что Сербия станет первым государством в Восточной Европе, которое не будет хранить свое золото в Швейцарии, Великобритании или в США.
По данным сербского Национального банка, усилия по возвращению ресурсов начались в 2021 году на фоне «усиления глобальной неопределенности».
В мае сообщалось, что в Германии боятся лишиться золотого запаса, размещенного в хранилищах на территории Соединенных Штатов, из-за политики президента США Дональда Трампа.
Уточняется, что опасения властей Германии вызывают нападки Трампа на Федеральную резервную систему США. На территории Соединенных Штатов в данный момент хранятся около 1250 тонн немецкого золота.
Ранее Германию и Италию призвали забрать свое золото из США.