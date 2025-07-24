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Силовики задержали экс-главу «Черноморнефтегаза»

РБК: правоохранители задержали экс-главу «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали президента и совладельца крымской компании «ТЭС» Сергея Бейма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.

По данным издания, Бейма задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Вместе с ним задержали Марию Пяткову, руководителя крымской компании «Аврора», которая связана с «ТЭС» и имеет общий адрес с задержанной.

Бейм возглавлял «Черноморнефтегаз» с 2014 по 2015 год. До этого, с 2006 по 2010 год, он был депутатом парламента Крыма.

Группа компаний «ТЭС» управляет обширной сетью автозаправок, имеет собственный автопарк бензовозов и нефтебаз. Также в ее ведении находится портовый терминал для перевалки и хранения сжиженного газа и нефтепродуктов. Кроме того, компания производит емкости и резервуары для нефтегазовой, химической и аграрной отраслей. В состав группы входит отель, сеть кафе быстрого питания и дистрибьюция смазочных материалов и автошин.

Ранее экс-главу Тамбовской области Егорова задержали по подозрению во взятке.

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