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В России объяснили скачок курса доллара

Финансист Шепелев предсказал доллар по 90 рублей к концу осени
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Владимир Трефилов/РИА Новости

К концу лета курс доллара поднимется до 85 рублей, а к концу осени — до 90 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, комментируя подорожание американской валюты 24 июля.

«На рубль давят ожидания ускоренного снижения ключевой ставки, а отчасти, как и на акции, нейтральные итоги третьего раунда российско-украинских переговоров. Накануне вышла позитивная информация Росстата по инфляции – годовой показатель ушел ниже 9,2%, а недельная впервые с сентября 2024 года сократилась (-0,05%). Это повысило шансы на уверенное снижение ключевой ставки на завтрашнем заседании ЦБ на 200 базисных пунктов, до 18%, и часть рынка допускает даже больший шаг. К тому же эффект налогового периода лишь поддерживал рубль от ослабления. Сейчас, когда основные продажи валюты перед фискальными платежами прошли, локальная опора уходит из-под рубля», — отметил Шепелев.

По его словам, на первый план выходят фундаментальные факторы, такие как платежный баланс. Шепелев допустил, что импорт начал свое восстановление на фоне активизации сезонного спроса и исчерпания складских запасов, а приток экспортной выручки сохранился примерно прежним. По словам эксперта, параметры платежного баланса, как правило, сезонно ухудшаются к концу года, когда увеличиваются расходы потребителей, компаний и бюджета, в том числе на импорт. Однако девальвация рубля ожидается плавной, заключил финансист.

24 июля курс доллара поднимался выше 79 рублей.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, когда выгодно покупать валюту.

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