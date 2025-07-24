В России объяснили скачок курса доллара

К концу лета курс доллара поднимется до 85 рублей, а к концу осени — до 90 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, комментируя подорожание американской валюты 24 июля.

«На рубль давят ожидания ускоренного снижения ключевой ставки, а отчасти, как и на акции, нейтральные итоги третьего раунда российско-украинских переговоров. Накануне вышла позитивная информация Росстата по инфляции – годовой показатель ушел ниже 9,2%, а недельная впервые с сентября 2024 года сократилась (-0,05%). Это повысило шансы на уверенное снижение ключевой ставки на завтрашнем заседании ЦБ на 200 базисных пунктов, до 18%, и часть рынка допускает даже больший шаг. К тому же эффект налогового периода лишь поддерживал рубль от ослабления. Сейчас, когда основные продажи валюты перед фискальными платежами прошли, локальная опора уходит из-под рубля», — отметил Шепелев.

По его словам, на первый план выходят фундаментальные факторы, такие как платежный баланс. Шепелев допустил, что импорт начал свое восстановление на фоне активизации сезонного спроса и исчерпания складских запасов, а приток экспортной выручки сохранился примерно прежним. По словам эксперта, параметры платежного баланса, как правило, сезонно ухудшаются к концу года, когда увеличиваются расходы потребителей, компаний и бюджета, в том числе на импорт. Однако девальвация рубля ожидается плавной, заключил финансист.

24 июля курс доллара поднимался выше 79 рублей.

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