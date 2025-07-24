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Эксперт оценила вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на 3%

Экономист Гогаладзе: снижение ключевой ставки ЦБ на 3% 25 июня маловероятно
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

25 июля Банк России может снизить ключевую ставку на 1%, но снижение на 3% крайне маловероятно, учитывая осторожность регулятора в смягчении монетарной политики. Такое мнение в интервью РИАМО высказала экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Согласно прогнозу аналитика маркетплейса Сравни Алексея Лоссана, который приводит газета «Известия», Центробанк на ближайшем заседании снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта до отметки 18%.

Как отмечает Гогаладзе, сейчас инфляция замедлилась сильнее, чем прогнозировал ЦБ — в июне она составила всего 4%. Это означает, что регулятор будет пересматривать свои прогнозы и снижать ставку более быстрыми темпами, считает аналитик.

«Чем медленнее растут цены, тем больше у ЦБ уверенности при снижении ставки. Но нельзя забывать и об инфляционных ожиданиях населения — они пока остаются высокими (около 13%)», — подчеркнула она.

Как прогнозирует кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган, Центробанк 25 июля снизит ключевую ставку до 18%, причем эта тенденция сохранится в ближайшее время и постепенно ставка дойдет до 8,5% к 2026 году.

Ранее эксперт объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля.

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