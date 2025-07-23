В России предсказали снижение ключевой ставки до 8,5% к 2026 году

Центробанк на ближайшем заседании снизит ключевую ставку до 18%, причем эта тенденция сохранится в ближайшее время и постепенно ставка дойдет до 8,5% к 2026 году. Такой прогноз в беседе с НСН озвучил кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

Среди основных предпосылок для снижения ставки эксперт назвал снижение числа кредитов, замедление роста цен и экономического роста. Причем с предположением, что снижение сразу достигнет 17%, Коган не согласился, отметив, что это было бы слишком резким шагом.

В целом инфляция с начала года стабилизировалась на уровне около 4% без накопительного эффекта, благодаря чему к концу года ставка опустится до 15%, считает экономист.

«А уже в 2026 году она дойдет до 8,5%. Искренне жаль тех людей, кто не успел вложиться в государственные облигации с доходностью в 20%, ставки по депозитам тоже будут снижаться — процентов семь-восемь в следующем году», — отметил Коган.

Он пояснил, что в зависимости от стоящих перед государством целей ставка может быть нейтральная, стимулирующая экономический рост и сдерживающая инфляцию. Все, что выше 11-12% считается жесткой денежно-кредитной политикой, а если она устанавливается на уровне 9%, то речь идет о стимулировании экономического роста.

Напомним, очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 25 июля. Эксперты считают наиболее вероятным понижение ключевой ставки на 1-2 процентных пункта, до 18-19% годовых, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист предрек заморозку ключевой ставки на 18%.