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Назван размер средней пенсии в 2026 году

Сенатор Епифанова: средняя пенсия россиян составит 25 тыс. рублей в 2026 году
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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Средняя пенсия россиян по старости составит 25 тыс. рублей в 2026 году, оценила для «Газеты.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«По последним данным Социального фонда, число пенсионеров в России в 2025 году (40,9 млн) уменьшилось на 208 тыс. человек по сравнению с 2024 годом (41,169 млн). Это связано с так называемым переходным периодом пенсионной реформы, поскольку в 2025 году основная часть граждан не выходила на пенсию по старости. В следующем году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения (59 лет) и мужчины 1962 года рождения (64 года). Следовательно, ожидается рост числа пенсионеров, что, в свою очередь, приведет к дополнительной нагрузке на бюджет. Запланированная двойная индексация и увеличение числа пенсионеров уже учтены, однако, возможно, потребуются дополнительные средства», — отметила Епифанова.

Она напомнила, что в следующем году для назначения страховой пенсии по старости россиянам необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Ранее в Госдуме рассказали об индексации пенсий одной категории россиян с 1 октября.

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