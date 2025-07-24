Tesla представила отчет о результатах работы во втором квартале 2025 года

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla по итогам второго квартала 2025 года снизилась до $1,172 млрд, что на 16,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчет, представленный компанией.

В документе отмечается, что разводненная прибыль на акцию Tesla без коррекции уменьшилась с $0,4 до $0,33. С коррекцией она составила $0,4.

Операционная прибыль компании, в свою очередь, сократилась на 42%. Выручка за апрель–июнь текущего года достигла $22,5 млрд. Данный показатель оказался чуть лучше прогноза, но на 11,8% меньше в сравнении с тем же периодом 2024 года. Свободный денежный поток снизился на 89%.

Так как рынок был готов к слабой отчетности Tesla, стоимость ее акций после закрытия основной торговой сессии практически не изменилась.

В компании подчеркнули, что в последнее время сосредоточили свое внимание на долгосрочных инвестициях и капитальных затратах на фоне ухудшения финансовых показателей. Деньги вкладывают в развитие инициатив в области автономных технологий.

При этом поставки производимых Tesla электромобилей сократились на 13%. Самая сложная ситуация сложилась с пикапом Cybertruck — выпуск данного электромобиля упал на 45%, а поставки — на 52%.

Ранее производитель полупроводников TSMC получил рекордную квартальную прибыль.