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TSMC получила рекордную квартальную прибыль

Reuters: TSMC получила рекордную квартальную прибыль в $13,5 млрд
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Shutterstock/Jack Hong

В апреле-июне 2025 года чистая прибыль производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) составила рекордные 398,3 млрд тайваньских долларов ($13,5 млрд), увеличившись на 60,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания продемонстрировала двузначный рост пятый квартал подряд. В TSMC связали такие показатели с высоким спросом на чипы для поддержки технологий искусственного интеллекта.

На июль-сентябрь компания прогнозирует рост выручки на 40%, а за весь 2025 год — около 30%. При этом ожидается, что доходы уже в IV квартале могут серьезно пострадать из-за американских пошлин и других факторов.

В марте президент Дональд Трамп заявил, что компания TSMC, сотрудничающая в том числе с Apple и Nvidia, инвестирует в свои предприятия на территории США не меньше $100 млрд. По словам главы государства, деньги будут потрачены на строительство пяти передовых производственных мощностей в Аризоне, что создаст много высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее Samsung шокировало решение Google заказать чипы Tensor у TSMC.

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