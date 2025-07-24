В «Росатоме» объяснили задержку зарплат рабочим на стройке АЭС в Турции

В «Росатоме» объяснили перебои с выплатами рабочим на турецкой АЭС «Аккую» внешнеполитическим давлением. Часть средств, предназначенных для расчетов с подрядчиками, была заблокирована по инициативе третьих стран, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В компании заявили, что речь идет о действиях государств, конкурирующих с Россией в атомной сфере. Эти страны, по версии «Росатома», прибегают к инструментам недобросовестной конкуренции, чтобы затруднить реализацию зарубежных проектов Москвы.

Сейчас подрядчики согласовывают встречи с рабочими и представителями субподрядной организации, чтобы обсудить ситуацию и наметить пути ее разрешения.

«Фактически мы столкнулись с попытками внешнего вмешательства в передовые атомные проекты России», — отметили в госкорпорации.

Атомная электростанция «Аккую» строится на юге Турции, в провинции Мерсин. Проект предполагает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, суммарной мощностью 4800 МВт. Сроки запуска первого реактора неоднократно переносились. В «Росатоме» объясняли это давлением санкций: так, вице-премьер Александр Новак сообщал, что немецкая Siemens не поставила критически важное оборудование, в итоге его пришлось закупать в дружественных странах. После этого Россия и Турция пересмотрели график строительства. Первый энергоблок сейчас проходит тестовые испытания, сообщил глава совета директоров «Аккую нуклеар» Антон Дедусенко. По его словам, ввод в эксплуатацию ожидается в 2026 году.

Тем временем госкорпорация ищет инвесторов. В июле Bloomberg сообщил, что «Росатом» ведет переговоры о продаже 49% акций проекта, в том числе с турецкими компаниями. Такая возможность предусмотрена соглашением между Россией и Турцией, подписанным в 2010 году. Ранее попытка продать долю предпринималась в 2018 году, но консорциум Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat вышел из сделки, не согласовав условия с российской стороной.

Ранее сообщалось, что «Росатом» может продать долю в АЭС «Аккую» в Турции.