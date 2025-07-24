Цены на самое популярное азотное удобрение резко упали

После спада напряженности на Ближнем Востоке цены на карбамид снизились

Цена на карбамид, самое популярное азотное удобрение, начала снижаться после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и уменьшения активности на мировом рынке. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

По информации MMI, к 17 июля стоимость гранулированного карбамида FOB Балтика за неделю снизилась на 2,2% и составила $435 за тонну, при этом оставаясь на 7,4% выше уровня прошлого месяца.

Июньский рост цен был вызван обострением конфликта между Ираном и Израилем. В настоящее время рынок характеризуется низкой активностью, за исключением индийского тендера компании Rashtriya Chemicals Fertilizers Ltd. В ближайшем будущем ожидается объявление нового тендера IPL, что может поддержать спрос.

Одновременно с этим увеличивается предложение из Китая — экспортные квоты на карбамид могут достичь 1,6 млн тонн. В Бразилии, где готовятся к посевной кампании, спрос пока невелик — цены CFR там снизились на 3%, достигнув $465 за тонну.

Несколько дней назад сообщалось, что объем поставок карбамида из России в США удвоился после введения президентом Дональдом Трампом 10%-ных импортных пошлин на удобрения из ряда стран.

Ранее стало известно об убытках американских фермеров из-за антироссийских санкций.