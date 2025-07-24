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Цены на самое популярное азотное удобрение резко упали

После спада напряженности на Ближнем Востоке цены на карбамид снизились
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Elizabeth Malkova/Shutterstock/FOTODOM

Цена на карбамид, самое популярное азотное удобрение, начала снижаться после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и уменьшения активности на мировом рынке. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

По информации MMI, к 17 июля стоимость гранулированного карбамида FOB Балтика за неделю снизилась на 2,2% и составила $435 за тонну, при этом оставаясь на 7,4% выше уровня прошлого месяца.

Июньский рост цен был вызван обострением конфликта между Ираном и Израилем. В настоящее время рынок характеризуется низкой активностью, за исключением индийского тендера компании Rashtriya Chemicals Fertilizers Ltd. В ближайшем будущем ожидается объявление нового тендера IPL, что может поддержать спрос.

Одновременно с этим увеличивается предложение из Китая — экспортные квоты на карбамид могут достичь 1,6 млн тонн. В Бразилии, где готовятся к посевной кампании, спрос пока невелик — цены CFR там снизились на 3%, достигнув $465 за тонну.

Несколько дней назад сообщалось, что объем поставок карбамида из России в США удвоился после введения президентом Дональдом Трампом 10%-ных импортных пошлин на удобрения из ряда стран.

Ранее стало известно об убытках американских фермеров из-за антироссийских санкций.

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