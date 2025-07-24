В нефти из Азербайджана нашли загрязнения

Компании BP и Eni SpA обнаружили загрязнения в части азербайджанской нефти

Нефтегазовая компания BP Plc обнаружила загрязнение в некоторых партиях нефти из Азербайджана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Компания заявила, что проблемы связаны с органическими хлоридами — химическим веществом, которое в значительных количествах может повредить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и оборудование.

Итальянская Eni SpA также заявила, что приобрела загрязненную нефть, и часть попала на ее НПЗ.

Большие объемы азербайджанской нефти транспортируются по трубопроводу в порт Джейхан на средиземноморском побережье Турции. BP управляет компанией BTC Co., построившей трубопровод.

«Компания BTC Co. была уведомлена о потенциальной проблеме с качеством, связанной с органическими хлоридами в некоторых партиях нефти, поставляемой по трубопроводу BTC. В настоящее время BTC Co. оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода», — говорится в сообщении компании.

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