В Совфеде предложили запретить дарксторы в домах

Сенатор Олег Голов предложил запретить склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) в жилых зданиях. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на его письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Как считает сенатор, деятельность дарксторов становится серьезной проблемой, так как приводит к системному нарушению прав граждан и создает угрозу здоровью и безопасности жильцов.

По его словам, ежедневно в непосредственной близости от жилых домов оказываются до 15 грузовых машин, что нередко приводит к повреждению личного транспорта жильцов и элементов фасадов зданий, а также создает препятствия для свободного передвижения пешеходов.

Кроме того, подъезды к жилым домам оказываются заблокированы грузовым транспортом, что затрудняет доступ к ним экстренных служб.

Другой проблемой представитель Совфеда считает нарушение санитарно-эпидемиологических норм, в том числе речь идет о шуме от погрузочно-разгрузочных работ и загрязнении дворов.

Голов предлагает законодательно закрепить понятие «даркстор», установив запрет на размещение подобных объектов в многоквартирных жилых домах.

По его мнению, подобная инициатива позволит восстановить баланс между развитием современных форматов торговли и обеспечением конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

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