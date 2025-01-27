В России оценили перспективы продажи авто на маркетплейсах

Россияне редко покупают автомобили через маркетплейсы, однако перспективы у такого формата продажи машин есть. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, покупателей в покупках на маркетплейсах привлекают фиксированная цена, отсутствие навязывания допуслуг и назойливости продавцов. При этом эксперт отметил, что многие хотят превратить приобретение авто в праздник, поэтому выбирают автосалоны.

«И все же за маркетплейсами — будущее. Все преимущества онлайн-торговли налицо — не надо строить/арендовать салоны, платить зарплату менеджерам, можно серьезно экономить на рекламе. Достаточно обзавестись просторными дарксторами (распределительными центрами. — прим. ред.), где можно хранить машины. И исключить дилеров из цепочки продаж. Конечная цена упадет», — сказал Шапарин.

Опрос, проведенный группой компаний «Автоспеццентр», до этого показал, что только 12% россиян готовы приобретать автомобили дистанционно на маркетплейсах. 67% опрошенных россиян заявили, что не хотят в ближайшем будущем отказываться от услуг дилерских центров, а 21% опрошенных рассматривают возможность дистанционной покупки автомобиля при условии, что при этом на машину будет предложена более выгодная цена, чем в автосалоне.

Ранее в Госдуме россиянам объяснили, как выбрать автомобиль на маркетплейсе.