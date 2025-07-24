Назван курс доллара после заседания ЦБ по ключевой ставке

После заседания ЦБ по ключевой ставке курс доллара составит 78–80 рублей, евро — 92–94 рубля, юаня — 11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.

«На курс рубля в первую очередь будут влиять результаты заседания Банка России по ключевой ставке. Рынок уже ожидает ее снижения на 1–2 процентных пункта, поэтому наиболее вероятно, что курс рубля в ближайшую неделю останется неизменным. При этом существенный пересмотр прогнозов или неожиданное изменение риторики ЦБ могут привести к переоценке валютных фьючерсов. Влияние налогового периода на рубль в последнее время слабо выражено — экспортеры и так продают на внутреннем рынке всю валюту, которую могут. Ускорение снижения ключевой ставки станет триггером для начала постепенного снижения курса рубля, и к концу года мы ожидаем доллар в диапазоне 90–95 рублей», — отметил Кононов.

23 июля доллар стоил более 78 рублей, евро — 92 рубля, юань — 10,9 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю на 23–25%, или 24 рубля, европейская — на 22–23%, или 26–27 рублей, китайская — на ~30-35%, или 5–5,5 рубля.

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