Экономист: Центробанк заморозит ключевую ставку на 18%

На этой неделе Центробанк гарантированно понизит ключевую ставку – минимум на один, а вероятнее всего сразу на два процентных пункта до 18%. Однако прогнозы о том, что к концу года ставка достигнет 15-16% слишком оптимистичны – с учетом инфляционных рисков регулятор может заморозить ее на длительное время, заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев Общественной Службе Новостей.

По мнению эксперта, снижения ставки стоит ожидать из-за давления на ЦБ со стороны общественности и Минфина, для которого субсидируемые кредиты, в том числе ипотечные, являются слишком большой нагрузкой.

«Минфин не рад всему этому. Все сейчас находится в очень высокой степени напряжения, поэтому в такой обстановке Центральному Банку ничего не остается делать, кроме как действительно поддаваться общественному мнению, хотя он сопротивлялся в течение очень длительного времени, и постепенно снижать ставку», — пояснил экономист.

При этом он посоветовал не ждать в ближайшее время дальнейшего снижения до 17% и ниже, отметив, что это уже будет слишком резкий скачок для экономики, который ЦБ постарается исключить. По мнению Беляева, высока вероятность того, что через пару месяцев инфляция окажется на уровне 8-9%, на фоне чего регулятор заявит о проинфляционных рисках. Причем вряд ли на этом фоне он вновь повысит ставку, а скорее заморозит ее на несколько месяцев, считает специалист.

«Поэтому рассуждения о том, что к концу года ставка будет 15-16 %, тоже вилами на воде писаны. До конца года осталось четыре месяца, и прогнозы про 15 % делаются из расчета, что каждый месяц они будут по проценту сбрасывать. Но уверенности в этом нет», — подчеркнул эксперт.

При снижении ставки до 18% снизится нагрузка на бюджет, проценты по депозитам упадут на 3-5%, будут скорректированы проценты по потребительским кредитам и ипотеке (около 2%), заключил экономист.

Напомним, очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 25 июля. Эксперты считают наиболее вероятным понижение ключевой ставки на 1–2 процентных пункта, до 18–19% годовых, подробности – в материале «Газеты.Ru».

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