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Минфин предложил ввести долгосрочную мотивацию для топ-менеджеров публичных компаний

Минфин предложил поощрять топ-менеджмент выходящих на биржу госкомпаний
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Владимир Баранов/РИА Новости

Минфин России предложил внедрить программы долгосрочной мотивации (ПДМ) для топ-менеджеров акционерных обществ, чьи акции торгуются на бирже или планируются к IPO. Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативных актов.

Согласно инициативе, вознаграждение будет выплачиваться акциями компании или производными финансовыми инструментами. Цель — стимулировать руководителей к росту капитализации и улучшению финансовых показателей. Действующая система мотивации в компаниях с госучастием основана на достижении KPI.

«ПДМ повысят инвестиционную привлекательность акций и поспособствуют достижению цели по росту капитализации рынка до 66% ВВП к 2030 году», — заявил директор департамента Минфина Андрей Воронцов.

По его словам, такая практика соответствует мировым стандартам управления публичными компаниями.

14 июля сообщалось, что по итогам 2024 года 68% топ-менеджеров российских и зарубежных компаний сообщили о росте доходов: у 40% прибавка составила 8–10%, у каждого третьего — выше 15%.

Ранее сообщалось, что работодатели начали активнее удерживать сотрудников.

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