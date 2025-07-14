Топ-менеджеры рассказали о росте зарплат

Почти у 70% опрошенных топ-менеджеров в России выросли зарплаты в 2024 году

По итогам 2024 года 68% топ-менеджеров российских и зарубежных компаний сообщили о росте доходов: у 40% прибавка составила 8–10%, у каждого третьего — выше 15%. Таковы результаты опроса, проведенного HR-холдингом Ventra (есть у «Газеты.Ru»).

Только у 23% рост оказался менее 7%. Более половины опрошенных (55%) ожидают нового повышения зарплат в 2025 году. По оценке работодателей, зарплаты будут пересмотрены в семи из десяти случаев — полностью или частично.

При этом практика пересмотра варьируется: у половины компаний она проходит ежегодно, у 27,5% — зависит от результатов, а 13% вовсе отказались повышать оклады в 2024 году.

Денежное вознаграждение остается главным мотиватором для управленцев — так считают 58% респондентов. Еще 28% вдохновляют вызовы и сложные задачи. При выборе работодателя ключевыми остаются зарплата (88%), корпоративная культура (35%) и возможности роста (32%).

63% руководителей сообщили о пересмотре бонусов в 2024 году, в большинстве случаев выплаты выросли. Однако у 13% премии снизились, а у 7% — были отменены. Причины — слабые финансовые результаты, переносы сроков, отказ от выплат. По факту бонусы получили 86% респондентов — полностью или частично.

Долгосрочные мотивационные схемы пока не стали нормой: о наличии таких программ сообщили только 22%. Чаще всего они предусматривают работу от одного до трех лет с регулярным выполнением KPI.

45% опрошенных готовы уйти из нынешней компании при более выгодном предложении, треть — при потере мотивации. 30% рассматривают собственный бизнес как следующий шаг. При этом уровень текучести среди управленцев составляет менее 5% за последние три-пять лет.

В опросе приняли участие более 300 топ-менеджеров.

Ранее сообщалось, что в России резко выросла средняя предлагаемая зарплата.