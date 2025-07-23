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Почта России опровергла сообщения об уводе пенсионных денег на сторонние счета

ТАСС: Почта России опровергла использование пенсионных денег в своих интересах
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Почта России опровергла сообщение газеты «Ведомости» об уводе пенсионных денег на сторонние счета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей организации, денежные средства, предназначенные для выплат пенсий, невозможно использовать никак по-другому, кроме прямого назначения, так как средства от Соцфонда двигаются и хранятся на специальных счетах.

«Как либо использовать эти средства кроме прямого назначения невозможно», — говорится в сообщении компании.

В случае доставки пенсии наличными, средства со специальных счетов направляются по регионам для выдачи, и в процессе доставки проходит перевод денег из безналичной в наличную форму.

Авторы публикации в «Ведомостях» писали, что вместо выделения средств на улучшение собственной инфраструктуры Почта России направляла крупные суммы денег спортивным и другим организациям, а также выделяла средства на продвижение бренда через медиа.

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