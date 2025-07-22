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Стало известно, что будет с рублем при нефти ниже $60

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 110 рублей при нефти ниже $60
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Курс доллара составит 90–110 рублей при нефти ниже $60 за баррель Brent, оценил для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Устойчивое снижение цен на нефть до $60 стало бы фактором ускорения девальвации российской валюты. Развитие такого сценария возможно в случае усиления торговых войн, замедления экономик Китая и США, глобального финансово-экономического кризиса. Актуальные прогнозы ОПЕК, МЭА и минэнерго США не предполагают существенного снижения спроса на нефть в ближайшие два года. То есть сценарий с нефтью по $60 или ниже не является базовым. Если же его предположить, а также учесть цикл снижения ключевой ставки в России, то доллар может установиться в области 90–110 рублей», — отметил Бахтин.

По итогам первого полугодия 2025 года цена барреля эталонной североморской марки Brent упала на 10,6%. По данным Investing.com, 21 июля он стоил более $68. Курс доллара в тот же день превышал 78 рублей (с начала года он снизился примерно на 31% или 35,7 рубля).

Ранее в «БКС» назвали курс доллара перед заседанием ЦБ по ключевой ставке.

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