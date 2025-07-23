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Промтрансбанк признан банкротом

ТАСС: Промтрансбанк признали банкротом по иску ЦБ РФ
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Промтрансбанк признан банкротом по иску Центробанка РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, решение вынес Арбитражный суд Башкирии. Полномочия временной администрации банка прекращены.

«Признать ООО «Промтрансбанк» несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении ООО «Промтрансбанк» конкурсное производство сроком на один год, прекратить полномочия руководителей временной администрации и иных органов управления кредитной организации», — говорится в решении суда.

До этого замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин на конференции Dolg Talk 2025 рассказал, что размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составил 2,3 трлн рублей.

В среднем на одного должника приходится около трех кредитов — на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 млн кредитных договоров с просрочками. При этом у некоторых должников имеется свыше десяти кредитов перед банками и микрофинасовыми организациями (МФО).

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал, какие долги списываются при оформлении банкротства.

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