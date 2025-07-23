Промтрансбанк признан банкротом по иску Центробанка РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, решение вынес Арбитражный суд Башкирии. Полномочия временной администрации банка прекращены.

«Признать ООО «Промтрансбанк» несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении ООО «Промтрансбанк» конкурсное производство сроком на один год, прекратить полномочия руководителей временной администрации и иных органов управления кредитной организации», — говорится в решении суда.

До этого замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин на конференции Dolg Talk 2025 рассказал, что размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составил 2,3 трлн рублей.

В среднем на одного должника приходится около трех кредитов — на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 млн кредитных договоров с просрочками. При этом у некоторых должников имеется свыше десяти кредитов перед банками и микрофинасовыми организациями (МФО).

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал, какие долги списываются при оформлении банкротства.