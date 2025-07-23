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В России оценили вероятность прекращения товарооборота с ЕС

«Известия»: эксперты считают маловероятным прекращение товарооборота с ЕС
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Опрошенные «Известиями» эксперты оценили вероятность прекращения товарооборота со странами Евросоюза и рассказали, как это отразится на Москве и Брюсселе.

В пресс-службе Минэкономразвития подчеркнули, что Россия ориентирована на прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами, включая страны ЕС. По данным ведомства, доля Евросоюза во внешней торговле России существенно снизилась: с 36% в 2021 году до 11% в 2024-м. На фоне продолжающихся санкций эта тенденция сохранится, считает ведомство.

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Рафаэль Абдулов считает, что полный обрыв товарооборота маловероятен, поскольку отдельные страны ЕС, такие как Венгрия, Греция и Италия, сохраняют зависимость от российского газа. Эксперт отметил, что значительная часть торговли с ЕС переместилась в серую зону — товарооборот ведется через третьи страны, что занижает официальную статистику. В долгосрочной перспективе Китай все активнее будет вытеснять Евросоюз — как в сегменте автопрома, так и промышленного оборудования и электроники, отметил Абдулов.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Фиранчук считает крайне маловероятным полное прекращение товарооборота с ЕС. По его словам, сохраняется зависимость России от импорта европейских медикаментов и медицинской техники, объем их ввоза составляет около $10 млрд в год, что соответствует досанкционному уровню. При этом у ЕС зависимости от российской продукции меньше — основу российского экспорта составляют сырьевые ресурсы, которые проще заменить по сравнению с высокотехнологичной продукцией европейского производства, добавил он.

Ранее в МИД не исключили падение товарооборота между Россией и ЕС до нуля.

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