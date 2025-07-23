Названы зарплаты российских флористов

HeadHunter: средняя зарплата флористов в России выросла на 14%, до 57 тыс. руб.

Средняя предлагаемая зарплата российским флористам составила 57,2 тыс. рублей в апреле — июне 2025 года (+14% за год). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня флориста 24 июля.

Максимальная предлагаемая флористам зарплата достигла 200 тыс. рублей.

При этом зарплатные ожидания соискателей на вакансию флориста оказались скромнее — 50,1 тыс. рублей. В большинстве случаев они ищут работу с полной занятостью (92%), однако 23% кандидатов готовы рассмотреть вариант работы с частичной занятостью.

За первое полугодие в стране было открыто свыше 5 тыс. вакансий для флористов. Чаще всего мастеров по изготовлению цветочных композиций искали в Москве (23% вакансий), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (6%) и республике Татарстан (5%). Наименьшее количество вакансий для флористов пришлось на южные регионы — республику Северная Осетия — Алания (всего 2 вакансии) и Чеченскую Республику (3 вакансии).

В качестве основных требований к навыкам работодатели указывали флористику, работу в команде, грамотную речь, активные продажи, умение пользоваться компьютером и креативность.

Ранее стало известно, кто из россиян на самом деле выиграет от повышения минимального размера оплаты труда.