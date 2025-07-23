На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы зарплаты российских флористов

HeadHunter: средняя зарплата флористов в России выросла на 14%, до 57 тыс. руб.
true
true
true
close
Флорист.ру

Средняя предлагаемая зарплата российским флористам составила 57,2 тыс. рублей в апреле — июне 2025 года (+14% за год). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня флориста 24 июля.

Максимальная предлагаемая флористам зарплата достигла 200 тыс. рублей.

При этом зарплатные ожидания соискателей на вакансию флориста оказались скромнее — 50,1 тыс. рублей. В большинстве случаев они ищут работу с полной занятостью (92%), однако 23% кандидатов готовы рассмотреть вариант работы с частичной занятостью.

За первое полугодие в стране было открыто свыше 5 тыс. вакансий для флористов. Чаще всего мастеров по изготовлению цветочных композиций искали в Москве (23% вакансий), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (6%) и республике Татарстан (5%). Наименьшее количество вакансий для флористов пришлось на южные регионы — республику Северная Осетия — Алания (всего 2 вакансии) и Чеченскую Республику (3 вакансии).

В качестве основных требований к навыкам работодатели указывали флористику, работу в команде, грамотную речь, активные продажи, умение пользоваться компьютером и креативность.

Ранее стало известно, кто из россиян на самом деле выиграет от повышения минимального размера оплаты труда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами