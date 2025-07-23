Стало известно, что делать россиянам, столкнувшимся с двойным налогообложением

Россияне, находившиеся в стране, но работавшие на казахстанские компании и столкнувшиеся с двойным налогообложением, должны подготовить подтверждающие документы. Нужны справки о доходах и уплате налога в Казахстане, сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

По словам Никитина, эти документы и пояснения необходимо подать в ФНС — через личный кабинет налогоплательщика или в бумажной форме в налоговую по месту жительства. Обязательно нужно указать, что доход уже был обложен налогом в другой стране в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, подчеркнул депутат.

Федеральная налоговая служба начала присылать россиянам уведомления на уплату налога на доходы физических лиц за 2022–2023 годы. Речь идет и о тех, кто находился в России и работал удаленно на казахстанские компании. Такие россияне столкнулись с двойным налогообложением. По данным ФНС РФ, около 125 тыс. человек ежегодно подают декларации о зарубежных доходах. Никитин уточнил, что в некоторых случаях налог начисляется дважды — и в России, и в Казахстане. По словам депутата, декларация не означает автоматического начисления НДФЛ. Налоговые органы проверяют, подпадает ли доход под соглашение об избежании двойного налогообложения.

«В долгосрочной перспективе решение этой ситуации должно быть системным. На уровне межправительственных соглашений необходимо уточнить и актуализировать положения о распределении налогов между странами. У ФНС есть все инструменты для работы в рамках таких соглашений. Главное — учитывать реальное место выполнения работы и фактическое проживание человека. Считаю, что налоговая политика должна быть справедливой и прозрачной для всех, особенно в условиях новой цифровой экономики», — заявил Никитин.

Никитин подчеркнул, что если уплата налога в Казахстане подтверждена, НДФЛ в России начисляться не должен.

«Но из-за пробелов в администрировании уведомления о доначислении все же приходят даже тем, кто уже заплатил налог. Такое двойное налогообложение — прямой результат недостаточной координации между налоговыми органами двух стран и несвоевременного обмена информацией. Это не единичная ошибка, а следствие отсутствия скоординированного подхода между налоговыми органами двух стран и недостаточной технической интеграции систем», — заключил депутат.

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