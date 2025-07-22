Госдума приняла закон о регулировании сервисов рассрочки, который в числе прочего с 1 апреля 2026 года ограничит ее срок шестью месяцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон определяет оператора сервиса рассрочки как юридическое лицо, которое может предоставлять такие услуги. В документе указаны условия работы, включая обязательную регистрацию в специальном реестре и требования к капиталу.

Закон призван защитить права граждан, пользующихся рассрочкой. Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, рассрочка не должна превращаться в скрытое кредитование, что часто происходит без должного контроля. Принятие закона снизит риски и исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж, подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Теперь максимальный лимит покупок в рассрочку без передачи данных о договорах в бюро кредитных историй составит 50 тысяч рублей. Ранее эта сумма была 15 тысяч рублей.

Если лимит превышен, оператор сервиса рассрочки обязан передать данные в БКИ. Это поможет сбалансировать интересы операторов и граждан, а также отслеживать задолженность домохозяйств. Так можно избежать появления непрозрачных долгов в экономике и снизить риск банкротства малообеспеченных россиян, пояснили в пресс-службе Центрального банка.

Ранее в Центробанке рассказали о серой схеме с долгосрочной рассрочкой.