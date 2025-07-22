Госдума приняла закон о регулировании «платформенной экономики»

Госдума приняла законопроект о регулировании «платформенной экономики», который вводит единые правила для цифровых платформ, включая создание реестра посреднических платформ, разграничение их ответственности с продавцами и стандарты для пунктов выдачи заказов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что документ разработан в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах и создания правовых условий развития и функционирования таких платформ.

Законом определяются основные понятия, в том числе «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа» (ПЦП). В пояснительной записке также указано, что предоставление доступа к платформам должно основываться на принципах равенства и запрета дискриминации, соблюдения требований законодательства РФ.

Принятые изменения предполагают, что размещение на ПЦП карточек товара, содержащей информацию о продаже незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов или незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий, будет запрещено. Законом также регламентируется предоставление скидок на товары и определяются стандарты для пунктов выдачи заказов.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

До этого член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали звонить клиентам известных маркетплейсов для последующей кражи личных данных или получения доступа к банковским счетам.

Ранее в Госдуме рассказали об уровне безработицы в России.