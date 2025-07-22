Россиянам объяснили, что делать при получении денег на карту от незнакомцев

Эксперт Глушкова: о получении денег на карту от незнакомца нужно сообщить банку

При получении денег на карту от незнакомца необходимо сразу же обратиться в банк. Об этом агентству «Прайм» заявила председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Глушкова.

Она подчеркнула, что под видом небольшого платежа россияне могут быть втянуты в мошенническую схему. Так, злоумышленники переводят на карту гражданина незначительные деньги, заявляя, что это якобы был аванс, и для получения многократно превышающей его суммы необходимо переслать аванс в двойном размере назад.

Об этом следует незамедлительно сообщить в чат онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление о поступлении платежа от неизвестного лица и о желании отправить его назад. В банке, отметила Глушкова, проинструктируют о дальнейших действиях, уточнят о необходимости писать заявление в правоохранительные органы.

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