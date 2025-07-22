На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, что делать при получении денег на карту от незнакомцев

Эксперт Глушкова: о получении денег на карту от незнакомца нужно сообщить банку
true
true
true
close
Shutterstock

При получении денег на карту от незнакомца необходимо сразу же обратиться в банк. Об этом агентству «Прайм» заявила председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Глушкова.

Она подчеркнула, что под видом небольшого платежа россияне могут быть втянуты в мошенническую схему. Так, злоумышленники переводят на карту гражданина незначительные деньги, заявляя, что это якобы был аванс, и для получения многократно превышающей его суммы необходимо переслать аванс в двойном размере назад.

Об этом следует незамедлительно сообщить в чат онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление о поступлении платежа от неизвестного лица и о желании отправить его назад. В банке, отметила Глушкова, проинструктируют о дальнейших действиях, уточнят о необходимости писать заявление в правоохранительные органы.

17 июля сообщалось, что телефонные мошенники в Москве обманули пенсионеров новым способом, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них свыше 5 млн рублей.

Ранее в МВД перечислили «кодовые фразы» телефонных мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами