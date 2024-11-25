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Стало известно, почему карты UnionPay перестали обслуживать в Турции

ТАСС: карты UnionPay Газпромбанка перестали обслуживаться в Турции из-за санкций

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testing/Shutterstock/FOTODOM

Карты UnionPay Газпромбанка автоматически перестали обслуживаться в Турции после того, как банк попал в санкционный список минфина США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецкой банковской сфере.

По словам собеседника агентства, какого-либо отдельного уведомления для турецких финансовых организаций в этой ситуации не требовалось и не приходило, прекращение обслуживания карт произошло в автоматическом режиме.

Источник уточнил, что решение о прекращении обслуживания карт принималось со стороны владельцев системы UnionPay, то есть китайской стороной.

В аналогичном положении находятся и финансовые учреждения других стран. Если головная структура, в данном случае UnionPay, по какой-то причине перестала обслуживать свои карты, то банкоматы и офисы в других странах автоматически лишаются возможности проводить операции с этими картами, потому что со стороны эмитента не приходит никаких уведомлений, рассказал представитель банковской сферы Турции.

21 ноября минфин США расширили санкционный список в отношении России, включив в него ряд юрлиц, включая Газпромбанк. После этого кредитные организации по всему миру начали отказываться обслуживать карты UnionPay, выпущенные российским банком.

В частности, накануне карты UnionPay, выданные Газпромбанком, перестали обслуживать банки Турции. При попытке снять деньги в банкомате выдавалось предупреждение либо о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данной кредитной организацией.

Ранее приложение Газпромбанка исчезло из App Store.

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