Стало известно, сколько россиян хотят переехать

Почти каждый третий опрошенный россиянин хочет переехать в ближайший год

Почти каждый третий (27%) опрошенный россиянин уже планирует переезд в ближайшие один-два года. Таковы результаты опроса, проведенного ГК «ТОЧНО» (есть у «Газеты.Ru»).

29% пока не приняли окончательное решение, но не исключают такую возможность. 44% опрошенных не рассматривают переезд в ближайшей перспективе.

Для тех, кто задумывается о смене жилья, на первом месте списка приоритетов — доступность инфраструктуры. Треть опрошенных готова переехать, если в новом районе уже работают школы, детские сады и магазины. Для 23% важно, чтобы к моменту заселения были обустроены зеленые зоны, установлено освещение и созданы общественные пространства. 18% респондентов ориентируются на экологичность и тишину района, а для 15% значима транспортная доступность — возможность быстро добираться до работы или центра города.

Почти половина опрошенных россиян считает критически важным, чтобы вся необходимая для жизни инфраструктура была доступна сразу при заселении. Для 36% это желательно, но не принципиально. Только 15% готовы ждать, пока среда сформируется.

Отдельно участникам исследования было предложено оценить, какие элементы делают среду по-настоящему комфортной. Каждый третий отметил значимость парков и общественных пространств. На втором месте — дворы без машин (24%), затем — прогулочные маршруты (22%). Также востребованы спортивные и детские площадки (18%).

Среди тех, кто не планирует смену жилья, ключевыми факторами остаются привычная, комфортная среда. 38% респондентов отметили, что их устраивает локация. Еще 26% указали, что ценят озеленение и благоустройство — парки, дворы без машин, освещение. Для 21% решающим фактором становится ощущение безопасности и стабильности. 15% признались, что просто не хотят менять сформированный уклад жизни.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде.