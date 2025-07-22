В России резко подешевели бананы

Экономист Абрамов: бананы в России подешевели на 16,7% за год

С 12 по 19 июля в российских магазинах подешевели бананы (-7,4%), рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. По его словам, в годовом выражении бананы упали в цене на 16,7%.

«По данным на 19 июля, значение Индекса Мишек снизилось на 2,0% по сравнению с его уменьшением на 3,0% неделю назад. Вторую неделю подряд инфляция сокращается. Помимо бананов, в магазинах подешевели подсолнечное масло «Олейна» (-5,9%), морковь, куриные тушки, масло сливочное «Домик в деревне» 72,5% жирности (-5,0% каждый). Цены на другие товары в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 3,9%. В формате год к году инфляция стабильно замедляется», — отметил Абрамов.

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+36,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+19,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+15,9%), масло «Олейна» (+14,3%), конфеты «Мишка косолапый» (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,9%) и яйца «Окские» категории С1 (+2,0%).

За год подешевели детский мармелад Fruit-Tella (-11,0%), морковь (-7,3%), масло «Домик в деревне» (-7,3%), чай черный «Акбар» (-4,9%) и бюджетные куриные тушки (-2,3%). Цены на самый дешевый белый хлеб за год не изменились.

По данным Росстата, с 8 по 14 июля годовая инфляция в России составила 9,34% по сравнению с 9,45% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.