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В России заблокировали деятельность производителя «Мирамистина»

ТАСС: суд заблокировал работу производителя «Мирамистина» и «Окомистина»
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Игорь Зарембо/РИА Новости

На территории России заблокировали деятельность компании-производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» из-за ограничительных мер, наложенных судом. Об этом ТАСС сообщил адвокат собственников компании «Инфамед» Рубен Маркарьян.

«Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО «Инфамед» из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России», — заявил он.

По словам адвоката, судебный спор связан с действиями Павла Хейфица и его супруги Оксаны Хейфиц, которые предложили агентские услуги и помощь в продаже «Инфамеда», а также убедили владельца компании заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 млн рублей) против реальной — более 1 млрд рублей.

Владельцы «Мирамистина» подали заявление о мошенничестве.

«Мирамистин» был разработан в качестве лекарственного препарата в 1970-е годы в рамках программы «Космические биотехнологии» в СССР. Целью было произвести антисептическое средство для обработки кожи космонавтов и оборудования на орбитальных станциях для борьбы с микроорганизмами, патогенными грибками и вирусами.

Ранее россиянам назвали лекарства, которые необходимо взять с собой в отпуск.

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