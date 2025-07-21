Россияне покупают доллар втрое чаще, чем евро

«Русский Стандарт»: россияне меняли доллары втрое чаще, чем евро, в январе — июне

Наиболее востребованной валютой у россиян в первом полугодии 2025 года стал доллар — операций с ним оказалось в три раза больше, чем с евро. Об этом говорится в исследовании «Русского Стандарта» (есть у «Газеты.Ru»).

В кассах банков американскую валюту покупали на 20% чаще, чем продавали. Для евро объем продаж наличной валюты превысил покупки на 75%.

В интернет-банках тренды оказались другими: безналичные доллары чаще продавали (на 14%), а евро — наоборот, покупали (на 37%).

Средний чек одной обменной операции составил $493 при сделках с долларами и €439 при обмене евро.

«Спрос на обмен зарубежной валюты в первом полугодии оставался стабильным на фоне укрепления рубля и роста цен на нефть. Колебаний в интересе к иностранной валюте мы не наблюдали. Однако предсказать поведение курса рубля во втором полугодии 2025 года сложно: многое будет зависеть от геополитики и бюджетной нагрузки», — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Ранее был назван курс доллара перед заседанием ЦБ по ключевой ставке.