Назван курс доллара перед заседанием ЦБ по ключевой ставке

«БКС»: доллар будет стоить 77 руб. перед заседанием ЦБ по ключевой ставке

На следующей неделе курс доллара составит 77,5–79,5 рубля, евро — 90–92 рубля, юаня — 10,75–11,05 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Он отметил, что рублю помогает снижение геополитической напряженности, продажи валюты в рамках бюджетного правила и повышенный спрос россиян на облигации федерального займа.

«Дополнительную поддержку рублю может дать налоговый период: в июле компании будут выплачивать налог на дополнительный доход, что увеличит продажи валюты. Однако в начале августа рубль может перейти к ослаблению. Если Центробанк 25 июля снизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов или более, девальвационное движение рубля может стартовать с первых чисел августа», — отметил Шепелев.

Он назвал целевыми уровнями доллар по 80 рублей и юань по 11,1 рубля.

16 июля доллар стоил более 78 рублей, евро — 90 рублей, юань — 10,8 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю примерно на 31 рубль, или 27%, европейская — на около 27 рублей, или 23%, китайская — на 4,7 рубля, или около 30%.

ЦБ объявит новый уровень ключевой ставки по итогам заседания 25 июля. Сейчас она достигает 20%.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связал резкий рост рынка акций с новыми 100-процентными санкциями Трампа.