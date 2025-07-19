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Евросоюз ввел санкции против четырех банков из Белоруссии

Евросоюз ввел полный запрет на финансовые транзакции четырех банков Белоруссии
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел полный запрет на финансовые транзакции в отношении четырех банков из Белоруссии. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Санкции были введены в отношении таких финорганизаций республики, как Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития Республики Беларусь и Белинвестбанк.

До этого стало известно, что Европейский союз ввел запрет на финансовые транзакции в отношении Белоруссии.

18 июля в Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России. По словам главы Евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что факт одобрения нового пакета санкций ЕС против РФ не вызывает удивления в Кремле, так как все это является частью антироссийской политики европейцев.

Ранее политолог назвал страны Балтии «мотором» антироссийских санкций.

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