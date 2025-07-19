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Сбережения российских вкладчиков в банках перевалили за 60 трлн рублей

ЦБ: объем средств россиян в банках впервые в истории вырос до 60,3 трлн рублей
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Объем средств населения в банках за июнь вырос на 1,5% (или 0,9 трлн рублей), достигнув к 1 июля 60,3 трлн рублей. Данные об этом появились в документах Банка России.

В документах регулятора отмечается, что в структуре рублевых средств, которые увеличились на 0,8 трлн рублей (1,5%), рост наблюдался как на текущих счетах (+0,5 трлн рублей, +3%), так и на срочных вкладах (+0,4 трлн рублей, +1%). При этом максимальные ставки по вкладам продолжили снижение, уменьшившись на 1,1 процентного пункта до 18,3% к концу июня.

Аналитики регулятора добавила, что деньги населения в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) росли сдержанно, прибавив 17 млрд рублей (+0,6%).

В ЦБ отметили, что поступление средств на счета эскроу (специальные счета для расчетов при долевом строительстве) замедлилось (+47 млрд рублей, +0,7%). Предварительно это связывается с увеличением ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, ростом объема раскрытия таких счетов (до 336 млрд рублей).

По информации Центробанка, средства юридических лиц в банках за месяц немного сократились (-118 млрд рублей, -0,2%) после умеренного роста в мае (+0,4%). Снижение произошло в основном за счет валютных размещений (-109 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -1,2%). Общий объем средств юрлиц на 1 июля составил 57,2 трлн рублей, снизившись за июнь на 0,2%.

Ранее сенатор спрогнозировала новый уровень ключевой ставки.

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