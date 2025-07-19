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Южная Корея почти в шесть раз нарастила закупки пшеницы из РФ

РИА: экспорт пшеницы из РФ в Южную Корею в январе–июне вырос в 5,8 раза
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pexels.com

Южная Корея в период с января по июнь 2025 года закупила пшеницу из РФ на общую сумму около $36 млн (2,8 млрд рублей). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальной статистической службы азиатского государства.

По информации агентства, данный показатель в 5,8 раза превышает стоимость пшеницы, которую Сеул закупил у Москвы в первые шесть месяцев прошлого года.

В июне текущего года объемы поставок российской пшеницы в Южную Корею выросли на 80% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, но снизились на одну треть в сравнении с маем 2025 года. В результате по итогам первого полугодия РФ оказалась на третьем месте в списке крупнейших поставщиков пшеницы в азиатскую республику. Первую и вторую строчки заняли США и Австралия, которые экспортировали пшеницу стоимостью $338,5 млн (26,6 млрд рублей) и $223,8 млн (17,6 млрд рублей). Канада с $29,3 млн (2,3 млрд рублей) попала на четвертое место, а Германия с $4,1 млн (322,9 млн рублей) — на пятое.

Кроме того, в январе–июне текущего года Сеул в 2,1 раза увеличил закупки российской кукурузы — до $61,4 млн (4,8 млрд рублей) в денежном выражении. В июне Москва поставила в азиатскую страну кукурузу на сумму $12,7 млн (997 млн рублей), что почти в два раза больше по сравнению с июнем 2024 года. РФ заняла пятое место в рейтинге поставщиков данного зерна в Южную Корею.

Ранее в одном из российских регионов решили отменить экспортные пошлины для зерна.

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